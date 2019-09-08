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Dorian kasırgası, kanada'da vinci devirdi

Dorian Kasırgası, Kanada'da vinci devirdiKanada, (DHA)- Dorian Kasırgası, 'Kategori 2' seviyesinde Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini vurdu.

08.09.2019 09:56
Dorian Kasırgası, Kanada'da vinci devirdi
Kanada, (DHA)- Dorian Kasırgası, 'Kategori 2' seviyesinde Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini vurdu. Amatör kameralara yansıyan kasırgada, bir vincin rüzgar sebebiyle binaların üzerine yıkıldığı görüldü. Ayrıca bölgedeki binlerce insanın elektrik kesintisi sebebiyle mağdur oldukları belirtildi.
Dorian Kasırgası, Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini etkisi altına aldı. 9 yıl aradan sonra büyük bir kasırgaya hazırlanan Kanada, önlemler almaya devam ediyor. Yeni İskoçya bölgesinde binlerce insanın elektrik sebebiyle mağdur oldukları açıklandı. Öte yandan, kasırganın New Burnswick bölgesine doğru yöneldiği belirtildi.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yüksek binalar arasında bulunan bir vincin, sert esen rüzgar sebebiyle binaların üstüne yıkıldığı görüldü. Ayrıca, çok sayıda ağacın rüzgarın etkisiyle devrildiği görüntülendi.
Dorian kasırgası, kanada'da vinci devirdi

Kanada, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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