Doris Hofer'dan İçindeki Sen

Doris Hofer, ilk kitabı Hayalindeki Sen'de pratik ve sağlıklı yemek tariflerinden günlük egzersiz planına kadar daha fit ve sağlıklı olmaya dair bilgiler paylaşmıştı okurlarıyla. Yine Libros logosuyla çıkan ikinci kitabı İçindeki Sen'de konuyu daha ileriye taşıyor; sağlıklı, mutlu hissetmenin püf noktalarını ve kendine güvenerek nasıl başarıya ulaştığını anlatıyor. Okuru sağlıklı beslenmeye yöneltirken, küçük dokunuşlarla iç dünyasında olumlu etkiler yaratıp açığa çıkan enerjiyle hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor.

Hazır ve kararlıysan şimdi İçindeki Sen'e dönme vakti!

Önemli olan mucize diyetlerle kilo vermek değil, her zaman güçlü, sağlıklı ve mutlu hissetmektir. Squatgirl'ün ikinci kitabında sağlıksız tari?erin sağlıklı versiyonlarını bulabilir, en iyi dostun olan vücuduna neyin iyi geleceğini öğrenebilir, hem iş hem de özel hayatını güzelleştirme yollarını keşfederek hede?erine ulaşabilir, enerjini yükseltebilirsin.

İçindeki Sen'de neler var?

Doris Hofer, rehber niteliği taşıyan kitabında kilo takıntısından doğal gıda takviyelerine kadar merak edilen birçok konuda detaylı bilgi veriyor. İçindeki Sen'den bazı konu başlıkları:

- Sözcüklerin gücü

- Gerçek dostlar, doğru eş

- Vücut ritüelleri, uyku ritüelleri

- Stres tüm dertlerimizin temel kaynağıdır

- Detoks, mucize mi?

- Karbonhidratlar zararlı mı?

- Gökkuşağı gibi tabaklar: Renklerin faydaları

- Büyüleyici çekim yasası

Tam 46 tarif

İçindeki Sen'de LAV'ın desteğiyle birbirinden leziz, sağlıklı yemek ve içecek tarifleri yer alıyor. 'Rafine şeker kullanılmayan sağlıklı tatlılar', 'Enerji veren pratik ara öğünler', 'Kahvaltı - Güne iyi başlamak için', 'Yanına alabileceğin öğle yemekleri' ve 'Evde huzurlu bir akşam yemeği için tarifler' başlığı altında tam 46 tarif okurları bekliyor. Kitapta yer alan tariflerden birkaçı:

- Yabanmersinli Cheesecake Muffin

- Lezzetli Unsuz Çikolatalı Pasta

- Mavi Smoothie Çanağı

- Mango Lassi Chia'lı Pudding

- Vejetaryen Hamburger

- Hint Usulü Garam Masala Yemeği

- Antep Fıstıklı Pesto Soslu Mercimek Salatası

- Tahin Soslu Tacolar

Kaynak: Bültenler