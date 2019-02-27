Dormir Dünyanın Uykusu!

Dormir Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlbasmış, "Şirketimiz 1996 yılından bu tarafa hizmet göstermektedir. Kayseri'de 96 senesinde 25 metrekare bir yerde döşemelik kumaş satışı ile başladı hikayemiz. İlerleyen zamanlarda yay imalatı, mobilya malzemesi imalatı yaptık. Son beş yıldır da yatak imalatı yapıyoruz." dedi.

"ÜRETİM YAPMA KARARI ALDIK"

Hasan İlbasmış, "25 yıllık bir tecrübe var ortada. Zaten üretim yapan bir firmayız. Neden yatak üretmeyelim dedik ve bu işe giriştik. En iyisini yapmak için çaba gösterdik ve ihracat yapar hale geldik. Avrupa ülkelerinde, Arabistan bölgesinde satışlarımız var daha iyisini yapmak için çaba içerisindeyiz. " şeklinde konuştu.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTACAK

İlbasmış, "Şu an ihracat yaptığımız 12 ülke var. Biz bu rakamı 30 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için satışlarımızı artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

KALİTEDEN ASLA TAVİZ YOK

Dormir Yatak satış ve planlama müdürü, "Biz ham maddeci kökenli firma olduğumuz için tamamen 1. sınıf malzemeler kullanıyoruz. Piyasada çok fazla yatak üretimi yapan firma var. Bizim kimsenin ürettiği mala kötü ya da kalitesiz demek gibi bir firma kültürümüz yok ama bizim anlayışımız da kalite en üst seviye ve bundan kesinlikle taviz vermiyoruz. İşte bu özelliğimiz bizi rakiplerimizden 1 adım öne taşıyor. Bunun nedeni de 25 yıllık ham madde geçmişimizin olması ve bunu kaliteye yansıtmamızdır. Rahat uyku kişiden kişiye değişen bir şeydir. Biz tamamen kişiye özel yataklar yapıyoruz. Sadece yatak üreterek işi bırakmıyoruz. Bunun yanında konsept ürünlerde üretiyoruz. Baza ve başlıklarımız da ürün gamımız içinde yer alıyor. 40 yakın ihracat ve yurt içi modellerimiz var. " ifadelerini kullandı.