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Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır, etken maddesi nedir? Dornaz Alfa ilacı ne işe yarıyor, koronavirüsvirüs için mi kullanılacak?

Koronavirüs tedavisi için günlerdir laboratuvarda çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın adının Dornaz Alfa olduğunu söyledi. Peki, Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır, etken maddesi nedir? Dornaz Alfa ilacı ne işe yarıyor, koronavirüsvirüs için mi kullanılacak?

17.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:52

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da ismini duyurmayı planladığı ilacın büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır, etken maddesi nedir? Dornaz Alfa ilacı ne işe yarıyor, koronavirüsvirüs için mi kullanılacak gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

DORNAZ ALFA NEDİR?

Dornase alfa DNA'yı seçici bir şekilde parçalayan bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'in ( rhDNaz ) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam/ mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da alandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

DORNAZ ALFA ETKEN MADDESİ NEDİR?

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, allerjik reaksiyonlar...

DORNAZ ALFA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE Mİ KULLANILACAK?

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

DORNAZ ALFA İLACI NE İŞE YARIYOR?

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs ilacıyla ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran sözler paylaştı. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." ifadelerini kullandı.

Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır, etken maddesi nedir? Dornaz Alfa ilacı ne işe yarıyor, koronavirüsvirüs için mi kullanılacak?
Etiketler: Koronavirüs, Dornaz Alfa, Gündem, Güncel
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