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Dorothee Poulain Yamula'da stres attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız futbolcusu Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain Yamula'da dans ederek stres attı.

03.10.2019 14:08Dorothee Poulain Yamula'da stres attı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız futbolcusu Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain Yamula'da dans ederek stres attı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "CRAZY THURSDAY DANCE" (Çılgın Perşembe Dansı) When I feel good in a place I just want to dance! So be ready for crazy thrursday dance again (Bir yerde iyi hissettiğimde sadece dans etmek istiyorum! Bu yüzden yine çılgın Perşembe dansına hazırım) videosu paylaştı.

Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in paylaştığı video ve fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Magazin

Kaynak: İHA

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