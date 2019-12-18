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Dorse hırsızlığı çetesine polisten darbe

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çaldıkları tır ve kamyon dorselerini parçalayıp hurda olarak satan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12Dorse hırsızlığı çetesine polisten darbe
'nın ilçesinde çaldıkları tır ve kamyon dorselerini parçalayıp hurda olarak satan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Saray

Mahallesi'nde meydana gelen dorse hırsızlıkları ile ilgili yapılan çalışmada, çalınan dorselerin parçalanıp hurda olarak satıldığı belirlendi. Olayı çok yönlü olarak araştıran polis, çetenin çalınan dorselerin parçalandığı Saray Mahallesi'ndeki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve kısmen yakılmış bazı araç plakaları ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, biri Afgan uyruklu D.E, L.E, A.D, O.B., E.E, Y.G, C.A. ve H.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları neticesinde başta tır ve kamyon dorseleri olmak üzere çaldıkları araçları parçalayarak İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hurdacılara sattığı tespit edildi.

Hırsızlık olaylarına karışan diğer çete üyelerinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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