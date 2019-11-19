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Dorse kapağı çarpan kadın hayatını kaybetti

Çankırı'da eşiyle yürüdüğü sırada kamyon dorse kapağının çarptığı kadını hayatını kaybetti.

19.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:07Dorse kapağı çarpan kadın hayatını kaybetti
Çankırı'da eşiyle yürüdüğü sırada kamyon dorse kapağının çarptığı kadını hayatını kaybetti.

Çankırı Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e seyir halindeki kamyonun dorse kapağı çarptı. Dorse kapağının çarpması sonucunda olay yerinde yığılan kadına yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonrasında kazayı fark eden kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇANKIRI

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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