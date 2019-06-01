Dorsesinde iş makinası bulunan tır üst geçide takıldı

Hatay
'ın Hassa
ilçesinde paletli iş makinası yüklü tır, üst geçide takıldı.
Hassa- Gaziantep
kara yolunun Küreci
Mahallesi mevkisinde E.C. yönetimindeki 27 RJ 175 plakalı dorsesinde paletli iş makinası bulunan tır, 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki üst geçide takıldı. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından tır, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada, üst geçitte hasar meydana gelmezken, kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım iki saat süren çalışma sonucu normale döndü.
İş makinesinin Reyhanlı
ilçesindeki baraj inşaatında kullanılmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Hassa
, Güncel