Dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde üst geçide sıkışan dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

29.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:26
İzmir'in Gaziemir ilçesinde üst geçide sıkışan dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Denizli'den İzmir istikametine giden Alpaslan Bayramoğlu yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı arızalı kamyon yüklü tır, Akçay Caddesi'nde 4,5 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Üst geçide sıkışan tır, kepçe yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Çalışmalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tır sürücüsü Bayramoğlu, Denizli'den yüklediği kamyonu Bornova ilçesindeki kamyoncular sitesine götürdüğünü kaydetti. Dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziemir, Denizli, İzmir, Güncel, Haber
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