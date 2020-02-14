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Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

14.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:11
'in ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.
Salih Darı'nın kullandığı 01 BH 186 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı kamyon, Konak Vapur İskelesi mevkisindeki 4 metre yükseklik sınırı bulunan alt geçide çarptı. Dorsedeki kamyonda hasar oluşurken, tır alt geçide sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekibi, başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı

İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: AA


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