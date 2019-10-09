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Dört büyükler başta olmak üzere birçok spor kulübü ve federasyondan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Dört büyükler başta olmak üzere birçok spor kulübü ve federasyon Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklama yaptı

09.10.2019 22:36Dört büyükler başta olmak üzere birçok spor kulübü ve federasyondan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon spor kulüpleri başta olmak üzere spor camiasından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize, vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle. #TürkMilletiOrdusununYanında." ifadelerine yer verildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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