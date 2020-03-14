"Dört büyükler"den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
14.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:14
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulüplerin Twitter hesaplarından paylaşılan mesajlarda, sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğine ve dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekildi.
Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, ortaya çıkan salgın hastalığın yayılmasını önlemek, tespitini ve tedavisini yapmak için bugünlerde yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında "Gece gündüz bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Hem kişisel sağlığımızı korumak hem de sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek adına Kovid-19 için önlemlerimizi almayı unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün mesajında ise koronavirüse karşı önlem alınması uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:
"Dünyanın her köşesinde, insan hayatı için gecesini gündüzüne katıp, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız. İyi ki varsınız. Kovid-19'la birlikte mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde onları rahatlatacak ve kendimizi koruyacak önlemleri almak bizim elimizde."
Trabzonspor Kulübünün paylaşımında da, "Toplum sağlığı açısından zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde de büyük bir özen ve özveri ile çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.
Kulüplerin Twitter hesaplarından paylaşılan mesajlarda, sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğine ve dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekildi.
Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, ortaya çıkan salgın hastalığın yayılmasını önlemek, tespitini ve tedavisini yapmak için bugünlerde yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında "Gece gündüz bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Hem kişisel sağlığımızı korumak hem de sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek adına Kovid-19 için önlemlerimizi almayı unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün mesajında ise koronavirüse karşı önlem alınması uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:
"Dünyanın her köşesinde, insan hayatı için gecesini gündüzüne katıp, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız. İyi ki varsınız. Kovid-19'la birlikte mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde onları rahatlatacak ve kendimizi koruyacak önlemleri almak bizim elimizde."
Trabzonspor Kulübünün paylaşımında da, "Toplum sağlığı açısından zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde de büyük bir özen ve özveri ile çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Tıp Bayramı, Fenerbahçe, Beşiktaş, 14 Mart, Spor
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