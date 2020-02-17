Dört büyüklere stoper dayanmıyor

Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Galatasaray
ve Trabzonspor
son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.
Süper Lig'in dört büyük kulübü, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 40 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 48 milyon 162 bin avro bonservis bedeli ödendi.
En fazla transfer Trabzonspor'dan
Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan Trabzonspor, stoper mevkisinde belirsizlik yaşayan takımların başında geldi. Bu sezon 6 stoper oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer, son 4 sezonda 12 stoper transferi yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin avro bonservis ücreti ödedi. 10 transfer yapan Beşiktaş 9 milyon 350 bin avro harcarken, 9 transferi bulunan Fenerbahçe ise 8 milyon 750 bin avro bonservis ücreti ödedi.
En çok bonservis ücretini Galatasaray ödedi
Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı. Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin avro bonservis ücreti ödedi.
Trabzonspor'un son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:
2019-2020 sezonu
Manuel de Costa
Ivanildo Fernandes (Kiralık)
Gaston Campi
Edgar Le
Atakan Gündüz
Manoel (Kiralık)
2018-2019 sezonu
Majid Hosseini
Zargo Toure
2017-2018 sezonu
Tomas Hubocan (Kiralık)
2016-2017 sezonu
Serge Akakpo
Jan Durica
Carl Medjani
Galatasaray'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:
2019-2020 sezonu
Ozornwafor
Luyindama
2018-2019 sezonu
Marcao
Luyindama (Kiralık)
Semih Kaya
2017-2018 sezonu
Maicon
Denayer
2016-2017 sezonu
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Fenerbahçe'ninson 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:
2019-2020 sezonu
Adil Rami
Simon Falette (Kiralık)
Zanka
2018-2019 sezonu
Serdar Aziz
Diego Reyes
Sadık Çiftpınar
2017-2018 sezonu
Luis Neto (Kiralık)
2016-2017 sezonu
Roman Neustadter
Martin Skrtel
Beşiktaş'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:
2019-2020 sezonu
Victor Ruiz
2018-2019 sezonu
Enzo Roco
Isımat Mirin
2017-2018 sezonu
Pepe
Domagoj Vida
Atınç Nukan (Kiralık)
2016-2017 sezonu
Matej Mitrovic
Marcelo Guedes
Atınç Nukan (Kiralık)
Ersan Gülüm (Kiralık) - BURSA