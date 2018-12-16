Dört Defa Büyük İkramiye Verdi Üçü Aynı Kişiye Çıktı

16 Aralık 2018 Pazar 11:05



16 Aralık 2018 Pazar 11:05

Dört defa büyük ikramiye verdi üçü aynı kişiye çıktıYurt dışına piyango bileti ihraç ediyorİZMİR - Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı biletleri alıcılarını bekliyor. İzmir'de yaşayan ve 11 yıldır şans dağıtan 56 yaşındaki engelli piyango bileti satıcısı Fevzi Deniz bu zamana kadar dört defa büyük ikramiye verdiğini ve üçünün aynı kişiye çıktığını söyledi. Bu sene seyyar satışa ek olarak yurt dışına da internet üzerinden bilet ihraç ettiğini belirten Deniz, bu sene 500 adet civarı bilet ihraç ettiğini söyledi. Milli Piyango idaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bu yıl 70 milyon lira olan büyük ikramiye, hayalleri süslerken özellikle daha önce büyük ikramiye satan bayilerin de yüzünü güldürüyor. İzmir'in Konak ilçesinde daha önce dört defa büyük ikramiye veren Fevzi Deniz bu yıl seyyar satışa ek olarak internet üzerinden de satış yaparak şans dağıtmaya devam ediyor. Bilet almak isteyen kişilerin kendine internetten veya telefon yolu ile ulaştığını söyleyen Deniz, "Banka hesabıma para yatırılıyor ve istenen bileti alacak kişinin adresine gönderiyorum. Bu zamana kadar Fransa, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına 500 adet bilet gönderdim. Genelde çeyrek veya yarım bilet satışı yaptım" dedi.Daha önce çıkan dört büyük ikramiyenin üçünün aynı kişiye çıktığını söyleyen Deniz, "İlk çıktığı zaman o bileti zorla vermiştim. Büyük ikramiye sahibini daha önce tanıyordum ve veresiye olarak vermiştim. Şansa o bilete çıktı. Büyük ikramiye sahibi ikramiyenin çıktığını bilmiyordu, arayıp ben söyledim çıktığını. O da sağ olsun bize küçük bir hediye verdi" diye konuştu. Deniz ayrıca bu sene büyük ikramiye çıkan bileti kendisi satarsa şanslı ikramiye sahibinden İzmir'e yatırım yapmasını ve engellilere yönelik faaliyetlere katkı sağlamasını beklediğini söyleyerek büyük ikramiye sahibi adaylarına şimdiden mesaj gönderdi.