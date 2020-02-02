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Dört defa değişen Brexit tarihi posta pullarına da yansıdı

Avusturya'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sebebiyle özel olarak basılan Brexit posta pullarına basılan tarih yaşanan ertelemeler sebebiyle 4 defa değişince yetkililer pulları, üzerindeki eski tarihe çizik atarak piyasaya yeniden sürdü. Söz konusu pullardan 140 bin adet basılmıştı

02.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:23Dört defa değişen Brexit tarihi posta pullarına da yansıdı
Avusturya'da 'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sebebiyle özel olarak basılan Brexit posta pullarına basılan tarih yaşanan ertelemeler sebebiyle 4 defa değişince yetkililer söz konusu pulları, üzerindeki eski tarihe çizik atarak piyasaya yeniden sürdü.

Viyana hükümeti Brexit için ilk belirlenen gün olan 29 Mart 2019 tarihini AB anısına ölümsüzleştirmek için özel pulların üzerine bastırdı. Ancak İngiltere hükümeti, meclis içerisinde yaşanan anlaşmazlık, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifası ve erken seçim gibi sebeplerle Brexit tarihini 4 defa değiştirdi. İngiltere'nin yılan hikayesine dönen Brexit süreci, atılan imzalar sonrası 31 Ocak 2020'de resmiyet kazandı.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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