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Dört dilde "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca olarak Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mesaj gönderdi.

14.10.2019 16:54Dört dilde
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca olarak Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mesaj gönderdi.

Prof. Dr. Durmuş, harekatın sadece Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik yapıldığını belirterek, şöyle dedi:
"Barış Pınarı Harekatı kapsamında herkese görev düşüyor. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bizler Batman Üniversitesi olarak dünya genelindeki akademik camiayı, oluşabilecek olumsuz algı ve ön yargılar konusunda bilgilendirmek istedik. Bu amaçla dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine harekatı ve amacını 4 dilde anlatan mesaj yolladık."

Barış Pınarı Harekatı, Batman Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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