01.07.2019 19:05
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Dört güzel oyuncudan Çeşme tatili

Dört güzel oyuncudan Çeşme tatili

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan güzel oyuncular Beren Saat, Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan güzel oyuncular Beren Saat , Belçim Bilgin , Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.
Kenan Doğulu'yla sıklıkla boşanacakları iddiaları ortaya atılan Beren Saat, Yılmaz Erdoğan 'dan boşandıktan sonra Selim Can Çelik'le birliktelik yaşadığı ileri sürülen Belçim Bilgin, ayrıca Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile beraber, Çeşme Dalyan'daki ünlü bir beach club'ta güzel havanın tadını çıkardı. Beren Saat ve Belçim Bilgin denize girmezken, Dermancıoğlu kendisini serin sulara bıraktı. Fazla kiloları ile dikkat çeken Dermancıoğlu, tişörtle denize girdi. Dermacıoğlu, daha sonra üzerindeki tişortü çıkartarak güneşlendi. Ünlü oyuncular, zaman zaman da oturdukları yerden kendilerini müziğin ritmine bıraktı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Esra Dermancıoğlu , Belçim Bilgin , Beren Saat , Çeşme , Magazin

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