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Dört ilde buzlanma ve don uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

16.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:26Dört ilde buzlanma ve don uyarısı
, , ve 'te buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sisin görüleceği bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Muş'ta 7, Hakkari'de 5 ve Bitlis'te 4 derece olacak.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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