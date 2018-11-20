Dört İlde Fetö Operasyonları: 245 Gözaltı Kararı

20 Kasım 2018 Salı 09:51



20 Kasım 2018 Salı 09:51

Ankara, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 245 gözaltı kararı verildi.Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 92 asker hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden sadece 8'inin aktif görevde olduğu belirlendi.İstanbul merkezli operasyonda 53, Tekirdağ ve Konya merkezli operasyonlardaysa 50'şer olmak üzere toplamda 245 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Adreslerinde bulunan isimler gözaltına alındı.(İHA)