Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Dört Kameralı Samsung Galaxy M31 Satışa Hazır - Haberler

Dört Kameralı Samsung Galaxy M31 Satışa Hazır

Samsung'un yeni üyesi Galaxy M31, Türkiye'de de online mağaza üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca 24 Mart'a kadar telefonu sipariş v

19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
Dört Kameralı Samsung Galaxy M31 Satışa Hazır
Samsung 'un yeni üyesi Galaxy M31, Türkiye 'de de online mağaza üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca 24 Mart'a kadar telefonu sipariş verenlere AKG Y400 Kablosuz Kulaklık da hediye edilecek.

Galaxy M31 Teknik Özellikleri

2,3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden güç alan Galaxy M31, 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle geliyor. 6000 mAh bataryası ile dikkat çeken cihazın ayrıca 15W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

6,4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip Galaxy M31, 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken güçlü kameralar ile mükemmel 4K video kaydını mümkün hale getiriyor.

32MP selfie kamerası bulunan Galaxy M31'in arka tarafında da 64MP çözünürlüğündeki ana kamerasına 5MP makro ve 8MP ultra geniş açılı kameraya ek olarak 5MP derinlik algılama sensörü yardım ediyor.

Galaxy M31 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk ile satışa sunulan cihazın satış fiyatı ise 2799 TL olarak belirlenmiş. Galaxy M31'in satış sayfasına gitmek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Türkiye, Samsung, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Haberler
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading