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Dört kardeşin cenazeleri adli tıp kurumu morgunda bekletiliyor

İSTANBUL DHAFatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:27
Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL DHA
Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.
Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in önceki gece cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan kardeşlerin birinci derece yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor. Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin'in cenazelerini alan kimse olmadığı için cenazeler Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.
Dört kardeşin cenazeleri adli tıp kurumu morgunda bekletiliyor

Adli Tıp Kurumu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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