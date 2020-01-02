Haberler » 3. Sayfa » Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler

Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

02.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:54 Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu
'nın ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan etkilenmeden daireyi terk ederken, daire kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında Ünsal Özhan'a ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Zemin artı 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Yangın esnasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan zarar görmeden evi terk etti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeyi bildirdi. Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. saat 07.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili polis soruşturmayı sürüyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:23   Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz - Haberler
14:23   Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek - Haberler
14:20   Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Haberler
14:20   Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Haberler
14:20   Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı - Haberler
14:16   Seçim anketinde Erdoğan'a rakip olan Abdullah Gül, yüzde 32 oy aldı - Haberler
13:38   Türkiye, Libya'ya giderse hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı - Haberler
13:24   Türkiye Libya tezkeresine kilitlenmişken dikkat çeken bir seçim anketi geldi - Haberler
13:13   Son dakika: TBMM'de Libya tezkeresi görüşülmeye başlandı! İşte bütün detaylarıyla Libya meselesi - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
2.01.2020 14:32:09