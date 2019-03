Dört Nala Seçim Çalışması

Kaynak: AA

EMRAH GÖKMEN - Malatya'nın Arapgir ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) belediye başkan adayı olan İbrahim Yurtsever, at üstünde seçim çalışması yürütüyor.31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan ve belediye başkanlığına aday olan İbrahim Yurtsever, rakiplerinden farklı seçim çalışması yürütüyor.Normal ziyaretlerinin yanı sıra her gün yaklaşık 2 saat at üstünde mahalle mahalle dolaşarak propaganda yapan Yurtsever, yöre halkının ilgisiyle karşılaşıyor.Atına binen ve eline aldığı Türk bayrağıyla mahallelerde seçmeni ziyaret eden Yurtsever, kimi zaman at üstünde kimi zaman ise atın yanında yürüyerek vatandaşlara sesleniyor."Kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmak zorundayız"Yurtsever, AA muhabirine, belediye başkanlığına aday olduğunu ve kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.At üstünde gezmenin kendilerine yabancı olmadığını, atalarından geldiğini anlatan Yurtsever, şunları söyledi:"Kültürümüze, geleneklerimize, örflerimize sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkamadığımız sürece muhakkak ki ayakta duramayız. Bundan dolayıdır ki hem geleneklerimizi hatırlatmak hem de kendi imkanlarımız at üstünde çalışmaya el veriyor.""Atla her gün bir iki saat kapı kapı vatandaşları ziyaret ediyorum." diyen Yurtsever, "Bazı engebeli arazi olduğu için bu şekilde atla ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Yurtsever, seçildiği takdirde halkın içinden biri olacağını ve ilçeyi vatandaşlarla yöneteceğini dile getirdi.Seçimleri kazanacağına inandığını belirten Yurtsever, "Buyurun gelin kardeşim bizle beraber yolunuza devam edin." dedi.