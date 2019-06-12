Dört pasta şefi milli seçmelerde yarışacak

Dünyanın en iyi pasta şeflerinin seçileceği yarışmanın Türkiye elemelerinde, yetenekli pasta şefleri Türkiye'nin en iyisi olmak ve Avrupa elemelerine katılmak için yarışacak. Türkiye Milli Seçmelerine katılmak için son başvuru tarihi 30 Haziran.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini bu yıl da İstanbul Kongre Merkezi'nde ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul'un 7. organizasyonu, pastacılık sanatının olimpiyatları Coupe Du Monde De La Pâtisserie'ye de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren pasta şefleri, 2021 yılında Fransa Lyon'da düzenlenecek dünya finali öncesinde Avrupa Kupası finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

DÖRT PASTA ŞEFI MILLI SEÇMELERDE YARIŞACAK

Pastacılık sanatının çok ötesinde bir yarışma olan Coupe Du Monde De La Pâtisserie, dünya genelinde dev bir medya desteği alıyor ve gastronomi sektörüne büyük katma değer yaratıyor.

PASTACILIK SANATININ OLIMPIYATI

Coupe Du Monde De La Pâtisserie, pastacılık sanatının büyük ustası Gabriel Paillasson tarafından ilk kez 1989 yılında düzenlendi. Fransa'nın Lyon kentinde iki yılda bir kez dünya finali gerçekleştirilen uluslararası etkinliğin kıtasal finalleri Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika'da yapılıyor. Coupe Du Monde De La Pâtisserie finallerinde yarışmaya hak kazanan ülke takımları, uluslararası jürinin önünde iki gün boyunca 10 saatlik bir maratonda eserlerini üreterek adlarını dünyanın büyük ustaları arasına yazdırmaya çalışıyor.

Kaynak: Bültenler