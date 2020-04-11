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Dört ülke sanatçıları evlerinden konser verdi

Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli orkestra ve koro sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan "Uzak Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evlerinden katılarak konser verdi.

11.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:18
Dört ülke sanatçıları evlerinden konser verdi
Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli orkestra ve koro sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan "Uzak Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evlerinden katılarak konser verdi.
Konserin görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının YouTube kanalından paylaşıldı.
"Pandemi Boyunca Dostluk" ve "#DistanTogether (Uzak Ama Birlikte)" sloganıyla yayınlanan konserde, Türkiye'den Samsun Devlet Opera ve Balesi, Sırbistan Ulusal Operası ve Çinli sanatçılardan oluşan koroya, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İtalya'dan Benevento Filarmoni Orkestrası ve Sırbistan Ulusal Operası Orkestrası eşlik etti.
Konserin orkestra şefliğini, bu yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliğine başlayan İtalyan Şef Andrea Solinas yaptı.
Konser öncesi Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, konsere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konserin açılış şarkısı, Konstantin Blagojevic ve Andrea Solinas tarafından düzenlenen "Bella Ciao" oldu.
Daha sonra Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisinin Joy to Ode (Neşeye Övgü) bölümünden 3 dakikalık bir kesit seslendirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür Sanat
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