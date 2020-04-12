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Dört ülkenin "Uzak ama birlikte sanat" konseri ilgi gördü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Çin'den sanatçıların katılımıyla internet üzerinden "Distan Together" (Uzak ama birlikte sanat) konseri düzenlendi.

12.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:00
Dört ülkenin
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye , Sırbistan, İtalya ve Çin'den sanatçıların katılımıyla internet üzerinden "Distan Together" (Uzak ama birlikte sanat) konseri düzenlendi.
Samsun Devlet Opera ve Balesinden (SAMDOB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'den SAMDOB, Sırbistan Ulusal Operası, İtalya Benevento Filarmoni Orkestrası ve Çin'den katılım sağlayan sanatçılardan oluşan koro, dünya uluslarını, sağlık çalışanlarını, yakınlarını kaybedenleri ve hala yaşam mücadelesi verenleri destekleme adına aynı anda sosyal medya üzerinden konser verdi.Konserin orkestra şefliğini, 2020 yılı itibarıyla SAMDOB'da orkestra şefliği görevine başlayan İtalyan şef Andrea Solinas yaptı.
Ülkelerin konseri Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalında yayımlandı.
Dün gece canlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulan ve dili "Müzik" olarak belirlenen konseri yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan Karadağ, Türkiye, İtalya, Kültür Sanat
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