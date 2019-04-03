"Dört Yıllık Seçimsiz Dönem, Reformlar İçin Bulunmaz Fırsat"

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen belediye başkanlarının, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına önem vermesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşların katılımıyla güçlendirilecek enerji kooperatifleri, yenilenebilir enerji yatırımlarının ivmelenmesinde çok önemli bir araç olabilir" dedi.

Türkiye'nin tarımda yaşanan sorunlar ve ithalat baskısı nedeniyle kooperatifçiliğin önemini yeniden anladığına dikkat çeken Vatansever, net ithalatçı olan enerji sektöründe de yerli ve yenilenebilir kaynakları artırmanın yolunun enerji kooperatiflerinden geçtiğinin altını çizdi.

"TARIM VE ENERJİ… İKİSİ DE İTH L…"

"Yenilenebilir enerjide son 10 yılda tüm dünyanın alkışladığı bir başarı sağladık. Rüzgâr enerjisinde kurulu gücümüz son on yılda 50 kat, güneş enerjisinde yüz kat arttı. Ancak tarım ürünlerimizdeki ithalat hepimizi nasıl düşündürüyor ve üzüyorsa, enerji ithalatı da hepimizi düşündürmeli. Enerji kooperatifleri bugüne kadar arzu edilen ivmeyi yakalayamadı. Bu durumda merkezi ve yerel kamu otoritelerinin konuya ilgisiz kalmasının da etkisi var kuşkusuz... Kırsal kalkınma stratejilerinde çok önemli paya sahip olan enerji kooperatiflerinin, yerel yönetimlerin öncülüğünde yaygınlaşması gerekiyor. Halkımızın katılımıyla zenginleşen çoğulcu bir yapı kurgulanmalı. Bu yapının gerek rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal enerji üretiminde gerekse enerji yatırımların yerli ekipmanlarla gerçekleştirilmesinde etkili olacağını düşünüyoruz.Enerji kooperatifleri, kamu otoritesinin denetim ve gözetiminde bono ve tahvil gibi borçlanma araçları yoluyla, yatırımlarının finansmanını da sağlayabilir. Bu senaryoda sihirli sözcük 'güven'dir. Herkesin güvenebileceği ve yatırım yapabileceği bir kurumsal yapının, ülkemizin enerji kaynaklarının çeşitlenmesinde ve ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasında etkili olacağına inanıyoruz. Bu nedenle hangi partiden olursa olsun, yeni seçilen başkanlarımızın ajandalarında enerji kooperatiflerinin olmasını önemsiyoruz"

ALMANYA VE DANİMARKA ÖRNEĞİ

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, rüzgâr ve güneş enerjisinde başarıyla uygulanan Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin, enerji kooperatiflerinin de yer alacağı şekilde kurgulanması gerektiğini söyledi. Almanya ve Danimarka'nın yenilenebilir enerjide elde ettiği başarının altında, enerji kooperatifleri olduğunu hatırlatan Vatansever, Enerji Bakanlığı'nın dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alarak, bu yapıları destekleyici mevzuat düzenlemelerini bir an önce hayata geçirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler