Dörtçelik'te çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Projesi' kapsamında gerçekleşen etkinlikte; hastaneye ait kreş ve anaokulundaki 3-6 yaş grubu çocuklara; ağız ve diş sağlığının önemi, diş fırçalama tekniği ile ağız ve diş sağlığı için doğru beslenme konularında eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve hastane yönetiminin de katıldığı etkinlikte; doğru diş fırçalama tekniği diş maketi üzerinde çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca çocukların ilgi gösterdikleri resimli test soruları sorularak diş fırçalama konusunda farkındalık düzeyleri ölçüldü. Eğitimin ardından, yaş gruplarına uygun, diş fırçası ve macun seti dağıtılarak, diş hekiminin gözetiminde dişlerini fırçalamaları sağlandı. Ayrıca çocukların evlerinde diş fırçalama alışkanlığını kazanmasını sağlamak amacıyla resimli diş fırçalama takvimleri de dağıtıldı.

Minikler Ağız ve Diş Sağlığını Korumayı Öğrenecek

'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Küçük yaştan başlayarak çocuklara diş fırçalamanın önemini anlatmak ve sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediğine dair vurgu yapmak amacıyla bu projeyi başlattık. Çocukların küçük yaşta ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlenmesi; hem kendilerine hem de yakınlarına ağız diş sağlığını korumaya yönelik önemli alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacaktır. Yaz dönemi boyunca hastanelerimizdeki anaokulu ve kreşlerde devam edecek olan projemizi, önümüzdeki eğitim öğretim yılında tüm ilkokul çocuklarına yönelik olarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.