Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum,...
Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, AB'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Dörtlü zirvede, İdlib 'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya 'daki son durum, AB'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, İdlib, Libya, Güncel
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