Haberler » Dünya » Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı - Haber

Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

03.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:43Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı
'nin başkenti 'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Londra, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

22:57 Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3 - Haber
22:57 Afyonkarahisar kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin tl'sini alırken suçüstü yakalandı - Haber
22:55 DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
22:55 Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin" - Haber
22:51 AHİKA'nın 'Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haberler
17:30 2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 23:01:20