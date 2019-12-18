Haberler » Güncel » Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Haber

Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

18.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:54
'ın ilçesinde, "6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" kapsamında yemek yarışması düzenlendi.
Dörtyol Belediyesince İlk Kurşun Müzesi bahçesinde 25 kadının katılım sağladığı yarışmada kente özgü yemekler 3 kategoride yarıştı.
"Kömbe" kategorisinde Tuğba Uzun ile Kader Arı, "Toyga çorbası" kategorisinde Zeliha Özdemir ile Fadime Arslan ve "Sarma içi" kategorisinde Ayşegül Yücel ile Esma Kural dereceye girdi.
Dereceye girenlere çeşitli mutfak eşyaları hediye edildi.
Etkinliğe Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl keskin, Büyükşehir belediyesi Koordinatörü Tansel Demirel, Ticaret Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ve vatandaşlar katıldı.
Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali

Zeliha Özdemir, Dörtyol, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:38 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Haber
21:37 Otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı - Haber
21:37 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Haber
21:36 'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Haber
21:36 Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 21:39:52