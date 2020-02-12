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Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım

Dörtyol İlk Adım Anaokulu öğrencileri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırmak üzere kıyafet topladı.

12.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:06Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım
İlk Adım Anaokulu öğrencileri ve 'daki depremzedelere ulaştırmak üzere kıyafet topladı.
Öğrenciler, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları kıyafetleri Türk 'a teslim etti.
Okul Müdiresi Havva Bahçeci Andıç, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle depremzedelere yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını belirtti.
Türkiye Kızılay Derneği Dörtyol Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Avcı da yardımların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Malatya, Dörtyol, Kızılay, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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