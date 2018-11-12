Dörtyol'da İşaret Dili Öğrenen Memurlar Sertifikalarını Aldı

Dörtyol
ilçesinde düzenlenen kursta "İşaret dili" öğrenen memurlar sertifikalarını aldı.
İlçede kamu kurum ve kuruluşlarına gelen işitme ile konuşma engelli vatandaşların iletişim sıkıntılarının çözümlenmesi amacıyla Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa, kaymakamlık, vergi dairesi, hastane, müftülük ve milli eğitim gibi kurumlarda görev yapan 25 memur katıldı.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, makamında düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kursun kurumlara gelen ve dertlerini anlatmakta zorlanan işitme ve konuşma engelli vatandaşların sorunlarının çözümü aşamasında son derece önemli bir olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan memurlar sertifikalarını aldı.
Memur,Dörtyol
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35