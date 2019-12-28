Haberler » Güncel » Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi - Haber

Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi

Dörtyol'da "Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

28.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:26 Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi
'da " Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Kaymakam Murat Bulacak, Dörtyol Cennet Ana İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın herkesin sahiplenmesi gereken bir kuruluş olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olan, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir kuruluştur." dedi.
Konuşmanın ardından dereceye giren Rümeysa Aslan, Kevser Çiçek ve Beyza Özdemir'e ödülleri verildi.

Kızılay Haftası, Murat Bulacak, Kızılay, Dörtyol, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44   Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri başvuruları başladı - Haber
14:44   ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, SEFERLER AKSADI - Haber
14:44   Somali'deki patlamanın acısı Denizli'ye uzandı - ek fotoğraf - Haber
14:44   Antalya'da 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Haber
14:44   "Uluslararası Üniversiteler Konseyi" Van'da buluştu - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
28.12.2019 14:45:38