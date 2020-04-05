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Dörtyol'da korona virüs kararlarına uymayan 36 kişiye ve iş yerine idari para cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.

05.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:16
Dörtyol'da korona virüs kararlarına uymayan 36 kişiye ve iş yerine idari para cezası
Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; kapalı olması gereken işyerinde kumar oynamak suçundan işletme sahibine ve 10 kişiye 3 bin 150'şer lira, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına muhalefeti suçundan 4 kişiye ve 65 yaş üstü 1 kişiye 3 bin 150'şer lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye kişi başı 392'şer lira, toplu taşıma aracı içerisinde maske takmamak suçundan 7 kişiye 392'şer lira, Toplu taşıma aracında yüzde 50 den fazla yolcu bulundurmaktan 9 sürücüye kişi başı 392'şer lira olmak üzere 36 kişiye ve işletme sahiplerine toplamda 70 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Dörtyol, Hatay, Güncel
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