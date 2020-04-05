Dörtyol'da korona virüs kararlarına uymayan 36 kişiye ve iş yerine idari para cezası
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
05.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:16
Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; kapalı olması gereken işyerinde kumar oynamak suçundan işletme sahibine ve 10 kişiye 3 bin 150'şer lira, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına muhalefeti suçundan 4 kişiye ve 65 yaş üstü 1 kişiye 3 bin 150'şer lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye kişi başı 392'şer lira, toplu taşıma aracı içerisinde maske takmamak suçundan 7 kişiye 392'şer lira, Toplu taşıma aracında yüzde 50 den fazla yolcu bulundurmaktan 9 sürücüye kişi başı 392'şer lira olmak üzere 36 kişiye ve işletme sahiplerine toplamda 70 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY
Kaynak: İHA