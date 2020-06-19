Dörtyol'da Kovid-19 denetimleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en aza indirmek ve kontrollü sosyal hayata geçişin vatandaşlarca uygulanıp uygulanmadığını kontrol amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

19.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:04
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en aza indirmek ve kontrollü sosyal hayata geçişin vatandaşlarca uygulanıp uygulanmadığını kontrol amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Kaymakam Murat Bulacak'ın da katıldığı denetimlerde esnafa uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kontrollü sosyal yaşama geçişin ardından ülke genelinde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Bulacak, "Bizim beklentimiz ibrenin aşağı doğru yönelmesidir. Bunu sağlayacak olan yine bizleriz. Vatandaşlarımız kurallara önce kendileri uyacak, ardından alışveriş yaptıkları yerlerde aksayan bir durum varsa bunu bildirecek. Hep birlikte olup kurallara uyarsak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." dedi.
Bulacak, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilenlere gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.
Denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Erol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelebi de katıldı. Dörtyol’da Kovid-19 denetimleri

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Bulacak, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haber

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