Dörtyol'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Dörtyol
ilçesinde öğrencilere, trafik eğitimi verildi.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ile Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki ana sınıfı, ilk ve orta öğretim öğrencilerine trafik işaretleri, ilk yardım, yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak
, Numune Evler Mahallesi Abdi İpekçi
Caddesi üzerinde verilen eğitimde yaptığı konuşmada, Türkiye
'de en çok ölümlerin yaşandığı trafik kazalarında, sürücü ve yaya hatalarının en aza indirilmesi amacıyla öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini belirtti.
Etkinlikte ayrıca trafikte emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere Kaymakam Bulacak ve öğrenciler tarafından karanfil ve çikolata ikram edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü,Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği,Dörtyol
02 Aralık 2018 Pazar 11:25