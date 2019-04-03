Dörtyol'da Simülatörlü Trafik Eğitimi

Dörtyol
İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından öğrencilere simülatörlü trafik eğitimi verildi.
Komutanlık bahçesindeki programda Jandarma Üstçavuş Nurettin Babür tarafından ilk ve orta öğretim okulu öğrencilerine ilk olarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Ardından simülatöre alınan öğrencilere, trafik kuralları ve emniyet kemeriyle ilgili uygulamaları eğitim verildi.
Eğitime katılan Kaymakam Murat Bulacak
, yaptığı açıklamada, bu çalışmalarda trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanmada bilinç düzeyinin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş
de katıldı.
Jandarma, Dörtyol, Güncel
Kaynak: AA