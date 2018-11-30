Dörtyol'da Trafik Denetimleri

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde Kaymakam Murat Bulacak
'ın katılımıyla trafik denetimi yapıldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek de eşlik etti.
Dörtyol ilçesi D-817 Karayolu Yeşilköy
mevkinde yapılan uygulamalara katılan Kaymakam Bulacak, özellikle bölgedeki narenciye sezonu dolayısıyla trafik akışının yoğunlaştığını belirtti.
Bu nedenle denetimlerin yoğun olarak sürdüğünü kaydeden Bulacak, "Bu uygulamalarda zaman zaman drone sayesinde havadan takip de yapılmakta, trafik akışında emniyet kemeri, hatalı sollama, trafikte telefon kullanan ve kuralları ihlal eden sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanmaktadır." dedi.
Öte yandan, denetimde 8 saat içinde 3 farklı noktada 51 sürücüye cezai işlem uygulandı.