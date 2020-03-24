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Dörtyol'da, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaşve üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına yardımcı oluyor.

24.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:17
Dörtyol'da,
Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaşve üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına yardımcı oluyor.
İlçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilgili hatlardan gelen çağrıları değerlendirerek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kaymakam Murat Bulacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ekip ile 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.
Gelen çağrılar üzerine talepte bulunanların ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Bulacak, hizmetlerin aksamadan süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Dörtyol, Hatay, Güncel

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