Dörtyol'da yıl sonu sergisi

Dörtyol
Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Kaymakam Murat Bulacak
, Halk Eğitim Merkezi binasında yapılan sergi açılışında, özellikle genç kızların ve ev hanımlarının rağbet gösterdiği kurslarla el becerileri ve özgüven kazanmalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.
Sergide el işi, nakış oya, kara kalem, kabartma gibi birçok dalda çalışma yapıldığını kaydeden Bulacak, "Ortaya yüzlerce eser çıkmış, hepsi birbirinden güzel. Her biri bir göz nurudur, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ise farklı el becerileri ve mesleki kurslarla geçen yıl 578 kurs ile 14 bin kursiyere eğitim verdiklerini, bu yıl da 540 kursta 12 bin kursiyere eğitim verdiklerini kaydetti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen eserler incelendi.
Kaynak: AAMurat Bulacak
, Dörtyol
, Güncel