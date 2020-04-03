Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi

Hatay'ın Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarından korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

03.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:31
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi
Hatay 'ın Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarından korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin farklı giriş ve çıkış noktalarında denetim ve kontroller sıklaştırıldı. İlçeye giriş yapan araçlar durdurulurken, sürücü ve araç içindeki vatandaşların yaşları kontrol edildi. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sürücüleri ve yanlarındaki yolculara 65 yaş ve üstü vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarıda bulunarak dışarıya çıkan vatandaşların ise maske takmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri ayrıca İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, şehiriçi ve şehirlerarası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim ve bilgilendirme yaparken, şoförlere ise araç kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu almamaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Dörtyol, Hatay, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: Yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı - Haber 20:06: - Pakistan'da cuma namazı gerginliği: Halk ile polis arasında arbede - Haber 20:05: Avcılar'da parktaki bankta oturmaya devam ettiler - Haber 20:04: Karabük'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı - Haber 20:04: Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber