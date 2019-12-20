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Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, açılış töreniyle başladı.

20.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:07
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, açılış töreniyle başladı.
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Numune Evler Mahallesi'ndeki programda, ilk kurşunun işgalci güçlere karşı 19 Aralık 1918 yılında Dörtyol'dan atıldığını, 6 yıldan bu yana festivalle bu günü taçlandırdıklarını söyledi.
Hem ilçede yetişen narenciye ürünlerinin tanıtımını yapmak, hem de sahip oldukları tarihi mirasın bilinmesinde etkin rol oynamak için festivali geleneksel hale getirdiklerini belirten Keskin, "Bizlere bu festivalde katkı sunun tüm kurum ve kuruluşlara, odalarımıza çok teşekkür ederim." dedi.
Kaymakam Murat Bulacak ise festivalin ilçedeki narenciyenin daha iyi bilinmesine vesile olacağına inandığını aktardı.
Dörtyol Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İbrahim Hacı Seçer de Dörtyol'da 70 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Folklor gösterilerinin yapıldığı, festival 4 gün sürecek.
Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı

Fadıl Keskin, Dörtyol, Keskin, Güncel

Kaynak: AA


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