Dörtyol Kaymakamı Bulacak, Halkla Buluşma Toplantısı Gerçekleştirdi

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Dörtyol Kaymakam Murat Bulacak başkanlığında "27. Halkla Buluşma ve Eğitim İstişare Toplantısı" düzenlendi.Dörtyol Fen Lisesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Bulacak, bu toplantılarla okulların sorun ve ihtiyaçları başta olmak üzere mahallerin genel durumlarının ele alındığını söyledi.Varsa sorunları yerinde görüp dinlemek, çözmek ve istişareler yapmak açısından bu toplantıların önemine değinen Bulacak, "Okullarımızın başarı ortalaması, öğrenci veli ilişkileri, derslikler ve araç gereç durumuyla okul aile birliği faaliyetlerini istişare ediyoruz. Kurum müdürlerimizin de katıldıkları bu toplantılarımız da mahallemizdeki diğer sorunlarını da görüşerek çözüm yollarına bakıyoruz." dedi.Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı