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Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol İlk kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifinin açılışına katıldı.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46 Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol İlk kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifinin açılışına katıldı.
Numune evler Mahallesindeki açılışta konuşan Bulacak, üreterek kazanmamın istihdama büyük katkısı olduğunu belirtti.
Özellikle kadınların üretime katılması son derece önemli diyen Bulacak, "Hem istihdama katkı sağlıyorlar hemde bölgelerinde yetişen ürünleri pazarlanması ve marmelatla dönüştürülmesi işlenmesi gibi konularda öncülük ediyorlar. Bu konuda bir araya gelerek ilçede bir ilk oluşturan kadınlarımız tebrik ediyorum." dedi.
Kooperatif Başkanı Pınar Ersoy'da, özverili kadınlarla bir araya gelerek kurdukları kooperatifinin ilçeye ve kadınlara büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Güncel

Kaynak: AA

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