Dörtyol Kaymakamı Bulacak, Muhtarlarla Buluştu

Dörtyol
Kaymakamı Murat Bulacak, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Şehit Ayhan Say Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve ilçedeki muhtarlar katıldı.
Bulacak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısını yapmaktayız. Her konuda olduğu gibi ilçemizde de eğitimde niceliği ve niteliği arttırmak için çalışmaktayız. Çocuklarımızın kaliteli ve iyi bir eğitim alması, onları geleceğe daha iyi donanımlı hazırlama mecburiyetimiz vardır." diye konuştu.
Yapılan bu toplantıların katkılarının günden güne kendisini daha iyi gösterdiğini kaydeden Bulacak, muhtarların mahallelerde gözleri ve kulakları olduğunu ve bu tür çalışmalarda kurumlararası koordinasyonun çok önemli olduğunu dile getirdi.
Muhtarlar da mahalleleriyle ilgili genel talep ve isteklerini belirttiler.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:55