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Dörtyol Kaymakamı Bulacak öğrencilerle buluştu

HATAY (AA) Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

05.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:04Dörtyol Kaymakamı Bulacak öğrencilerle buluştu
HATAY (AA) Kaymakamı Murat Bulacak Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile okulu ziyaret eden Bulacak, burada okul müdürü Celal Dağlı tarafından karşılandı.
Öğretmenlerle bir süre görüşen Bulacak, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.
Kaymakam Bulacak, yaptığı konuşmada, veli-öğretmen dayanışmasının ve hane ziyaretlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunların öğrenci üzerinde bunun büyük etkisi vardır ve başarıya giden yol buradan geçmektedir. Bunu her gittiğim okulda öğretmenlerimize tavsiye etmekteyim, her fırsatta bunu gerçekleştirelim. Özellikle okullarımızda fiziki şartlarımız gayet iyi, burada henüz ikili eğitim yapılmaktadır. Okul önlerinde oluşan trafik sorunlarını da ilgili birimlerle görüşerek çözüyoruz. Emniyet ve zabıtamız giriş-çıkış saatlerinde gerekli çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Murat Bulacak, Dörtyol, Güncel

Kaynak: AA

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