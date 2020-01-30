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Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, muhtarlarla bir araya geldi.

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:48Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu
Kaymakamı Murat Bulacak, muhtarlarla bir araya geldi.
Bulacak, Toplantı Salonunda, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından kentte yaşanacak yoğunluğa dikkat çekti.
İlçedeki metruk binaların yıkımı konusunda da yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Bulacak, muhtarların her zaman desteğini hissettiklerini kaydetti.
Bulacak, Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Toplantıya, güvenlik amirlerinin yanı sıra ilgili birim müdürleri katıldı.

Kaymakamlık, Dörtyol, Güncel

Kaynak: AA

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