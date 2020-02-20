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Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

20.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti
Kaymakamı Murat Bulacak, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
Ocaklı Anaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Bulacak, okul müdürü Selen Altuğ ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ailelerin, yavrularını okullara güven içinde teslim etmesinin büyük önem taşıdığına değinen Bulacak, özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında güvenliğin en ön planda olması gerektiğini vurguladı.
Bulacak, daha sonra öğrenciler ile bir süre sohbet etti.
Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da katıldı.

Dörtyol, Güncel

Kaynak: AA

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