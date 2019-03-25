Dörtyol Ticaret Ve Sanayi Odasında Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Yapıldı

Dış Ticaret ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazarlama Analiz Dairesinden Dilek Kürün ile Songül Bektaşoğlu'nun panelist olarak katıldığı seminere Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığının temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla firmalara yönelik olarak düzenlediği seminerin açılış konuşmasını yapan Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım bölgemizin tarım ve sanayi yatırımlarının genel bir özetini çıkarttı.

Dış Ticaret ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazarlama Analiz Dairesinden Dilek Kürün ise yaptığı açıklamada; "İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.Bakanlığımızca bu amaçla 199 ülkeyi kapsayan "Ülke Masaları Bülteni" yayınlanmıştır. Aylık periyotta yayınlanmakta olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer almaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmektedir. Bunlar firmalarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacı taşımaktadır" dedi.

Yaklaşık 150 firma temsilcisinin katıldığı seminer daha sonra karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşirken, ihracatçı firmalar kendi tecrübelerini de paylaşma imkanı yakaladı.

Kaynak: Bültenler